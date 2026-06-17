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ICE detiene en Arizona al activista colombiano Beto Coral, confirma la embajada. Foto: Instagram/@betocoralg
ICE detiene en Arizona al activista colombiano Beto Coral, confirma la embajada. Foto: Instagram/@betocoralg
Por Agencia EFE

La Embajada de Colombia en Washington confirmó este miércoles la detención del activista colombiano de izquierdas Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, exiliado en Estados Unidos desde 2015, por parte de agentes de migración en Arizona.

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