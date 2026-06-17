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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, interviene durante una conferencia en Santa Marta, Colombia, el 28 de abril de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, interviene durante una conferencia en Santa Marta, Colombia, el 28 de abril de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

El presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió este miércoles que puede tomar decisiones contra el senador estadounidense Bernie Moreno, que es veedor en las elecciones presidenciales del próximo domingo, por celebrar la detención del activista de izquierdas Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral.

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