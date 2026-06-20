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El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. (Presidencia colombiana / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. (Presidencia colombiana / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exigió este sábado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, “que le diga al pueblo de Colombia dónde está Alberto (sic) Coral”, activista de izquierda detenido el pasado martes en el estado de Arizona.

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