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La técnica de laboratorio Luciana Plum utiliza una micropipeta en una sala de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) del Laboratorio de Genética de Poblaciones y Evolución del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA-CONICET-UNC), en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de Córdoba, Argentina, el 13 de mayo de 2026. Foto: Diego Lima / AFP
La técnica de laboratorio Luciana Plum utiliza una micropipeta en una sala de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) del Laboratorio de Genética de Poblaciones y Evolución del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA-CONICET-UNC), en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de Córdoba, Argentina, el 13 de mayo de 2026. Foto: Diego Lima / AFP
/ DIEGO LIMA
Por Agencia AFP

Científicos argentinos buscarán determinar desde la semana próxima en Ushuaia si el ratón transmisor del hantavirus se encuentra en esa ciudad austral, informaron este jueves autoridades provinciales.

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