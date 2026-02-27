Escuchar
El accidente ocurrió en la ciudad de El Alto, la segunda más poblada de Bolivia. (Foto: Erbol)
Por Agencia EFE

Al menos 15 personas murieron, seis resultaron heridas y 15 vehículos fueron afectados por el accidente que tuvo este viernes un avión militar de carga al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda más poblada de Bolivia, informó la dirección departamental de Bomberos de La Paz.

