Al menos 15 personas murieron, seis resultaron heridas y 15 vehículos fueron afectados por el accidente que tuvo este viernes un avión militar de carga al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda más poblada de Bolivia, informó la dirección departamental de Bomberos de La Paz.

Los primeros reportes del suceso, ocurrido esta tarde, los dieron vecinos y transeúntes que compartieron en redes sociales videos de los restos del avión, que era un Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), además de fotografías de los vehículos que quedaron destrozados por el impacto.

LEE MÁS: México investiga a cuatro posibles líderes del CJNG tras el abatimiento de ‘El Mencho’

Una fuente oficial dijo a EFE que el avión tocó tierra y no logró frenar, presumiblemente porque la pista se encontraba con hielo debido a una granizada que cayó más temprano en El Alto, aunque la información oficial sobre el accidente será brindada en las próximas horas por el ministro de Defensa, Marcelo Salinas.

En grabaciones realizadas por testigos del accidente de un avión militar en El Alto, se evidencia cómo varias personas se aproximan al lugar del incidente para recoger los billetes que quedaron esparcidos sobre el suelo. 📹Adolfo Calcina pic.twitter.com/RsX6kHkurP — Brújula Noticias (@BrujulaNoticias) February 28, 2026

La gente que estaba en el lugar reportó que quedaron esparcidos en el sitio billetes que eran transportados en el avión, mientras que los medios locales señalaron que se trata de dinero del Banco Central de Bolivia (BCB).

LEE MÁS: Demócratas exigen que Trump testifique ante el Congreso sobre el caso Epstein

Varias personas intentaron aproximarse al lugar para recoger los billetes, ante lo cual primero los bomberos tuvieron que echarles descargas de agua e incluso luego, cuando llegó la Policía, se tuvieron que emplear gases lacrimógenos para dispersar a la gente.

#Aygün🇧🇴 | Información preliminar señala que el avión siniestrado en El Alto transportaba una importante suma de dinero.



Aún no se confirmó el monto ni su origen.#ElAlto #AccidenteAéreo #Investigación #ÚltimoMomento #Bolivia

📸 RRSS pic.twitter.com/4fF4S84SCZ — Aygün Bolivia Digital (@AygunBoDigital) February 28, 2026

También fueron desplazados militares para apoyar a la Policía en el resguardo del lugar.

LEE MÁS: Bill Clinton comparece ante el Congreso para testificar sobre su relación con Epstein

La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) informó en un comunicado que el aeropuerto de El Alto, que sirve a La Paz, “se encuentra temporalmente cerrado por disposición de la autoridad aeroportuaria debido a un incidente registrado con una aeronave en pista” que no pertenece a esa compañía.

#Entérate| En Bolivia un avión de la Fuerza Aérea, se estrelló en una carretera en El Alto.



Se reportan personas fallecidas.#EnlaceTabasco pic.twitter.com/hErv9LZDJm — Enlace Tabasco (@enlace_tabasco) February 28, 2026

BoA señaló que, si bien la situación es “completamente ajena” a sus operaciones, el cierre temporal del aeropuerto “podría generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones” en algunos de sus vuelos desde y hacia La Paz “hasta que se restablezcan las condiciones normales” en la terminal aeroportuaria.

LEE MÁS: Portaaviones USS Gerald R. Ford arriba a la costa israelí, sumándose al despliegue en Oriente Medio

“Nuestro equipo se encuentra realizando el monitoreo permanente de la situación y activando los protocolos correspondientes para minimizar el impacto en nuestros pasajeros”, agregó la aerolínea.

VIDEO RECOMENDADO