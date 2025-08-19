Candidato Rodrigo Paz vence a Jorge Quiroga en el voto de los bolivianos en el exterior

El candidato presidencial del centrista Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, venció por un estrecho margen al derechista Jorge ‘Tuto’ Quiroga, de la alianza Libre, en la votación de los bolivianos en el exterior que concluyó este martes.

En el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE), escrutados el 100 % de los sufragios, se estableció que Paz Pereira consiguió el 28,10 % de la votación (33.641), mientras que el expresidente Quiroga (2001-2002) obtuvo el 27,53 % (32.950), una diferencia de 691 votos, de los 369.308 habilitados en 22 países.

Por detrás de los dos líderes estuvo el izquierdista presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, de alianza Popular con el 13,88 % (16.614), además del empresario de centroderecha Samuel Doria Medina, con un 12,65 % (15.142), y el conservador alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, de APB-Súmate, que alcanzó el 11,75 % (14.066).

El resto de los candidatos, entre ellos el oficialista Eduardo del Castillo, del Movimiento al Socialismo (MAS), obtuvieron resultados por debajo del 3 %.

Los votos válidos fueron un 70,97 % (119.709), en blanco un 2,08 % (3.508) y los nulos un 26,23 % (45.453), tras la revisión de 1.227 actas.

La opción de anular los votos estuvo encabezada por el expresidente Evo Morales (2006-2019) y sus seguidores, como protesta por la no habilitación de su candidatura al no conseguir un partido para competir en la elección después de renunciar al MAS.

Asimismo, en el conteo nacional, con un 82,73 % de los votos escrutados, otorga el primer lugar a Paz Pereira, que obtiene el 31,29 % (1.390.152) de la votación ante el 27,59 % de Quiroga (1.225.621), mientras que la proclamación de resultados está previsto que se brinde en los próximos días.

Ambos contendientes volverán a enfrentarse en la segunda vuelta electoral prevista para el próximo 19 de octubre y la posesión de autoridades electas el 8 de noviembre.

La votación en el exterior abarcó únicamente al presidente y vicepresidente, mientras que en el país se contempló a los miembros del Parlamento boliviano.

Paz Pereira, economista hispano-boliviano de 57 años, fue diputado, concejal y alcalde del sureño departamento de Tarija y actualmente ejerce desde 2020 la función de senador por ese departamento.

Quiroga, ingeniero industrial de 65 años, fue vicepresidente de Bolivia (1997-2001) y asumió la Presidencia (2001-2002) después de la muerte de Hugo Banzer Suárez, para posteriormente participar en las elecciones de 2005, 2014 y 2020, aunque en esta última retiró su candidatura una semana antes de los comicios.

