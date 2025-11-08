Lara asume Vicepresidencia de Bolivia con uniforme policial y promete no discriminación

El excapitán Edman Lara asumió este sábado la Vicepresidencia de Bolivia con el uniforme de gala de la Policía y afirmó que el nuevo Gobierno “no discriminará” a nadie.

Lara, compañero de fórmula del presidente Rodrigo Paz Pereira, fue separado de la fuerza por deserción, aunque tras ganar las elecciones había adelantado que usaría el uniforme en homenaje a la entidad en la que se formó.

El vicepresidente juró en el pleno del Legislativo haciendo la señal de la cruz ante diputados y senadores electos, tomó asiento en la silla vicepresidencial y se dirigió a los invitados especiales para darles la bienvenida.

En su breve discurso, el vicepresidente boliviano afirmó que en este Gobierno “no discriminará” a nadie y que las organizaciones sociales del país serán “bienvenidas” siempre.

Lara envió sus saludos efusivos a los presidentes de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, de Chile, el progresista Gabriel Boric, y también, mencionó al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, quien no asistió a la toma de mando en Bolivia.

El vicepresidente de Bolivia Edman Lara espera para asumir su cargo este sábado, en la investidura del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, este sábado, en La Paz. Foto: EFE/ Luis Gandarillas / LUIS GANDARILLAS

Además, agradeció la vista de los mandatarios de Uruguay, Yamandú Orsi; de Paraguay, Santiago Peña, y de Ecuador, Daniel Noboa, de la presidenta de las Cortes Generales y del Congreso de los Diputados de España, Francina Armengol, de la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, la española Teresa Ribera.

También agradeció la presencia de los expresidentes de Bolivia como Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), Carlos Mesa (2003-2005), Eduardo Rodríguez (2005-2006) y Jeanine Áñez (2019-2020).

Lara, abogado de profesión, nació el 16 de octubre de 1985 en Cochabamba (centro), ingresó a la Policía y se hizo conocido por sus intervenciones en TikTok, plataforma donde denunciaba actos de corrupción dentro de la institución.