El vicepresidente de Bolivia Edman Lara saluda luego de dar un discurso este sábado, en la investidura del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, este sábado, en La Paz (Bolivia). Foto: EFE/ Luis Gandarillas
Lara asume Vicepresidencia de Bolivia con uniforme policial y promete no discriminación
El excapitán asumió este sábado la con el uniforme de gala de la Policía y afirmó que el nuevo Gobierno “no discriminará” a nadie.

Lara, compañero de fórmula del presidente , fue separado de la fuerza por deserción, aunque tras ganar las elecciones había adelantado que usaría el uniforme en homenaje a la entidad en la que se formó.

PUEDES VER: Presidente electo de Bolivia viaja a EE.UU. a reparar relaciones y buscar ayuda financiera

El vicepresidente haciendo la señal de la cruz ante diputados y senadores electos, tomó asiento en la silla vicepresidencial y se dirigió a los invitados especiales para darles la bienvenida.

En su breve discurso, el vicepresidente boliviano afirmó que en este Gobierno “no discriminará” a nadie y que las organizaciones sociales del país serán “bienvenidas” siempre.

Lara envió sus saludos efusivos a los presidentes de Argentina, el ultraderechista , de Chile, el progresista , y también, mencionó al mandatario de El Salvador, , quien no asistió a la toma de mando en Bolivia.

Además, agradeció la vista de los mandatarios de Uruguay, ; de Paraguay, Santiago Peña, y de Ecuador, , de la presidenta de las Cortes Generales y del Congreso de los Diputados de España, Francina Armengol, de la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, la española Teresa Ribera.

También agradeció la presencia de los expresidentes de Bolivia como (2001-2002), Carlos Mesa (2003-2005), Eduardo Rodríguez (2005-2006) y (2019-2020).

Lara, abogado de profesión, nació el 16 de octubre de 1985 en Cochabamba (centro), ingresó a la Policía y se hizo conocido por sus intervenciones en TikTok, plataforma donde denunciaba actos de corrupción dentro de la institución.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló este miércoles 5 de noviembre la sentencia de diez años de prisión contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) y ordenó su "inmediata liberación" por el proceso conocido como 'golpe de Estado II', relacionado con la crisis política de 2019. (EFE)

