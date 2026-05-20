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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, interviene durante una conferencia en Santa Marta, Colombia, el 28 de abril de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, interviene durante una conferencia en Santa Marta, Colombia, el 28 de abril de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

El Gobierno de Colombia cesó este miércoles las funciones del encargado de la embajada de Bolivia en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel, en reciprocidad a la decisión de ese país de expulsar a la embajadora colombiana, Elizabeth García, alegando “injerencia” en asuntos internos.

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