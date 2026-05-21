Un niño de 12 años murió en Bolivia al no haber recibido atención médica de urgencia por los bloqueos de carreteras en el país, suceso que sube a cuatro los fallecidos por las mismas circunstancias, informó este jueves el Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud lamentó en un comunicado de prensa “el fallecimiento de un niño de 12 años, debido a los bloqueos que no permitieron el paso de la ambulancia en la que era trasladado de emergencia” desde un hospital en la localidad de Llallagua, en el norte del departamento andino de Potosí, hacia la ciudad homónima, capital de esa región.

Según el ministerio, ante los bloqueos, “el vehículo tuvo que dirigirse hacia Oruro” y “el menor falleció en el trayecto” hacia esa ciudad andina.

La entidad expresó sus condolencias a la familia del niño y afirmó “que la vida está por encima de todo conflicto”.

“Instamos a permitir el paso de ambulancias y clamamos por un corredor humanitario que garantice la atención médica oportuna para todos”, agregó.

Según un reporte de la radio Pío XII, el niño vivía en el municipio de Pocoata, también en el norte de Potosí, y llegó el miércoles por la noche hasta el hospital de Llallagua con un diagnóstico de “trauma abdominal grave” que requería una intervención quirúrgica y la posterior recuperación en una unidad de terapia intensiva.

La muerte del menor se suma a otros tres decesos, incluida una ciudadana de Belice, que no pudieron recibir atención médica oportuna por los bloqueos iniciados hace 16 días por sindicatos de campesinos aimaras en el altiplano.

La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, es la región donde comenzaron y se concentran las protestas de sindicatos de campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019) que exigen la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz.

En los últimos días, los bloqueos de carreteras se extendieron a regiones como Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.

Como consecuencia de esta medida de presión, en La Paz y la ciudad vecina de El Alto, que llevan bloqueadas más días, empezaron a escasear algunos alimentos, combustible e insumos médicos, como oxígeno medicinal.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia informó este jueves que las pérdidas para ese sector superan los 600 millones de dólares por los conflictos, que también obligaron a reprogramar las fechas o sedes de eventos culturales y deportivos.

El Gobierno, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica han pedido varias veces a los manifestantes que garanticen “corredores humanitarios” para el paso de ambulancias, alimentos, combustible y oxígeno medicinal.

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Las manifestaciones realizadas este lunes 18 de mayo en La Paz por sectores que piden la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, derivaron en ataques y saqueos contra instituciones públicas, como el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y algunas estaciones del teleférico, y edificios y negocios privados. (EFE)

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