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Agentes de la policía boliviana despejan un bloqueo en la carretera entre Cochabamba y La Paz durante una protesta de movimientos sociales cerca de Parotani, Bolivia, el 21 de mayo de 2026. (David FLORES / AFP)
Agentes de la policía boliviana despejan un bloqueo en la carretera entre Cochabamba y La Paz durante una protesta de movimientos sociales cerca de Parotani, Bolivia, el 21 de mayo de 2026. (David FLORES / AFP)
/ DAVID FLORES
Por Agencia EFE

Un niño de 12 años murió en Bolivia al no haber recibido atención médica de urgencia por los bloqueos de carreteras en el país, suceso que sube a cuatro los fallecidos por las mismas circunstancias, informó este jueves el Ministerio de Salud.

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