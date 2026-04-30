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Equipos de rescate, personal militar y oficiales forenses trabajan en el lugar del accidente del avión Lockheed C-130 (FAB-81) de la Fuerza Aérea Boliviana en El Alto, cerca de La Paz, el 28 de febrero de 2026. (AIZAR RALDES / AFP)
Equipos de rescate, personal militar y oficiales forenses trabajan en el lugar del accidente del avión Lockheed C-130 (FAB-81) de la Fuerza Aérea Boliviana en El Alto, cerca de La Paz, el 28 de febrero de 2026. (AIZAR RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Agencia AFP

El accidente de un avión militar que dejó más de 20 muertos en Bolivia se debió a fallas de comunicación del control aéreo, errores de la tripulación y a una tormenta eléctrica con lluvia y granizo, informó este jueves una junta investigadora de la Fuerza Aérea Boliviana.

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