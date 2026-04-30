El accidente de un avión militar que dejó más de 20 muertos en Bolivia se debió a fallas de comunicación del control aéreo, errores de la tripulación y a una tormenta eléctrica con lluvia y granizo, informó este jueves una junta investigadora de la Fuerza Aérea Boliviana.

El siniestro ocurrió a fines de febrero en el aeropuerto de El Alto, a unos 15 kilómetros de La Paz. Parte del fuselaje del Hércules C-130 terminó en una zona urbana fuera del aeropuerto, donde alcanzó a civiles, la mayoría de las víctimas mortales.

Según la investigación, la nave con ocho tripulantes no recibió información oportuna del sistema de control aéreo y tomó la decisión de desviar su rumbo debido al mal tiempo. Entró al aeropuerto por un acceso distinto al planificado y por eso registraba un “exceso de velocidad”.

El piloto además aterrizó sobre el tren delantero, una maniobra que dificultó el uso de frenos, mientras que la fuerte tormenta dejó el último tercio de la pista mojada.

“Este accidente se pudo haber evitado”, dijo en conferencia de prensa el coronel Ricardo Alarcón, presidente de la junta investigadora de la Fuerza Aérea.

El informe señala que el controlador aéreo era un practicante, bajo supervisión, que no dio información “sobre las condiciones reales de la pista”.

“Si tal vez en un principio los tripulantes hubieran recibido el dato especial meteorológico de la estación de La Paz, ellos habrían podido tomar otro curso”, señaló Alarcón.

El avión partió desde Santa Cruz (este) con un cargamento de billetes en moneda nacional del Banco Central de Bolivia por un equivalente a 60 millones de dólares.

Tras el accidente, cientos de transeúntes se precipitaron entre los restos para recoger los billetes. El ente emisor horas después dispuso su anulación.

La junta investigadora precisó que el informe se enfocó en determinar las causas del evento y que no determina responsabilidades individuales.

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