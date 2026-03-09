Escuchar
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una reunión en el Palacio de Gobierno en La Paz, el 26 de febrero de 2026. (Aizar RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

El Gobierno de Estados Unidos devolvió al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, un crucifijo que es una reliquia de su familia y que fue entregado en 1990 por su padre, el exmandatario Jaime Paz Zamora, al entonces gobernante estadounidense George H.W. Bush.

