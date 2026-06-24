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Resumen

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El expresidente de Bolivia, Evo Morales, gesticula mientras habla durante una rueda de prensa en la localidad cocalera de Lauca Eñe, en la región del Chapare (Bolivia), el 12 de agosto de 2025. Foto: PABLO RIVERA / AFP
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, gesticula mientras habla durante una rueda de prensa en la localidad cocalera de Lauca Eñe, en la región del Chapare (Bolivia), el 12 de agosto de 2025. Foto: PABLO RIVERA / AFP
/ PABLO RIVERA
Por Agencia AFP

El expresidente Evo Morales dijo este martes a la AFP que el gobierno boliviano está “forzando una guerra civil” con su “política neoliberal”, en una entrevista en su refugio en la región selvática del Chapare donde permanece fugitivo.

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