El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) cuestionó este sábado la decisión del Gobierno de Rodrigo Paz de retirar la subvención del diésel y emparejar su costo al mercado internacional, por lo que advirtió que la medida descarga el peso del ajuste contra los productores del campo.

“Con diésel caro, insumos inaccesibles y una amenaza climática como El Niño, el Gobierno eligió descargar el peso del ajuste sobre quienes trabajan la tierra”, escribió Morales en la red social X.

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El exmandatario consideró que el retiro del subsidio al diésel “debía debatirse con seriedad” mediante la planificación de “políticas de protección a los sectores más vulnerables y cuidando la producción”.

“No les importa que los pequeños productores no sepan de dónde sacar plata para comprar combustible, fertilizantes y otros insumos”, añadió Morales.

El político dijo que el Gobierno optó por ampliar el estado de excepción, aprobado el miércoles por otros 90 días, “para imponer el diéselazo final” antes de la siembra de verano y que “lo realmente difícil” está por venir “cuando el hambre arrase y los alimentos falten”.

“Qué fácil es obedecer al FMI (Fondo Monetario Internacional) desde un escritorio”, criticó.

Paz anunció este sábado la eliminación del subsidio del diésel junto con una serie de medidas económicas para contrarrestar el efecto de la disposición.

Este reajuste eleva el precio del diésel de 9,80 bolivianos (1 dólar) a 17,95 bolivianos (1,83 dólares) para todos los consumidores, aunque el costo de dicho combustible tenía un precio ya ajustado únicamente para los “grandes consumidores” desde el pasado 17 de agosto.

“Hemos tomado la decisión de que desde hoy el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera. No podemos comprar caro para vender barato para que unos cuantos se lo roben”, afirmó el mandatario en un mensaje grabado emitido por el canal estatal Btv.

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La disposición va acompañada de una serie de acciones destinadas, mediante el pago de bonos, a facilitar el acceso a créditos productivos y de vivienda social, además de la eliminación de impuestos a algunos bienes de importación.

Paz tomó la medida después de que el viernes el Senado sancionara el acuerdo con el FMI por 1.900 millones de dólares para fortalecer sus reservas internacionales y que permite al país ser acreedor de otros desembolsos de organismos internacionales por cerca de 5.000 millones de dólares.

El incremento afecta únicamente al diésel, aunque el compromiso del Ejecutivo boliviano ante entidades internacionales es eliminar el subsidio completamente desde 2027.

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