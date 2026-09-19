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Resumen

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y el exmandatario boliviano, Evo Morales. (Aizar RALDES / David FLORES / AFP)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y el exmandatario boliviano, Evo Morales. (Aizar RALDES / David FLORES / AFP)
Por Agencia EFE

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) cuestionó este sábado la decisión del Gobierno de Rodrigo Paz de retirar la subvención del diésel y emparejar su costo al mercado internacional, por lo que advirtió que la medida descarga el peso del ajuste contra los productores del campo.

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