El expresidente de Bolivia Evo Morales habla durante una entrevista con la AFP en la zona cocalera de Lauca Ene. (Foto de AIZAR RALDES / AFP).
/ AIZAR RALDES
Por Agencia AFP

El expresidente Evo Morales se encuentra en su feudo cocalero en el Chapare, en el centro de Bolivia, informó este miércoles a la AFP una fuente cercana, tras semanas de dudas sobre su paradero y mientras enfrenta una orden de detención.

Latinoamérica

Evo Morales está en el Chapare, dice un dirigente tras dudas sobre su paradero

