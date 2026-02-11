Evo Morales está en el Chapare, dice un dirigente tras dudas sobre su paradero

El expresidente Evo Morales se encuentra en su feudo cocalero en el Chapare, en el centro de Bolivia, informó este miércoles a la AFP una fuente cercana, tras semanas de dudas sobre su paradero y mientras enfrenta una orden de detención.

El exmandatario no ha participado en actos públicos ni en su programa radial habitual desde el 8 de enero, cuando un helicóptero sobrevoló la zona del Chapare con funcionarios de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA a bordo, en una operación de observación contra el narcotráfico, según el gobierno.

Partidarios de Morales han expresado temor ante una eventual captura y su posible extradición a Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico, como pasó con Nicolás Maduro en Venezuela.

Sobre el líder aimara, de 66 años, pesa una orden de detención desde 2024 por un caso de trata de una menor, acusación que él rechaza. Desde entonces permanece en el Chapare, resguardado por sus partidarios.

“Está con nosotros. Hemos dicho siempre que está aquí” en el poblado cocalero de Lauca Eñe, con cuidados médicos tras enfermarse por la picadura de un mosquito, dijo a la AFP Vicente Choque, dirigente cocalero cercano a Morales.

“Se ha enfermado, ha decaído”, pero “está bien, se está recuperando, está mucho mejor”, detalló.

Durante su mandato (2006-2019), Morales acusó a la DEA de complotar contra su gobierno y la expulsó del país. Ahora la nueva administración del centroderechista Rodrigo Paz reanudó relaciones con Estados Unidos y prometió un nuevo ciclo de cooperación antidrogas.

El expresidente de Bolivia (2006-2019), Evo Morales, observa durante una reunión previa a la votación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (Foto de ERNESTO BENAVIDES / AFP). / ERNESTO BENAVIDES

El pueblo de Lauca Eñe está tomado por miles de campesinos que montan vigilias permanentes para evitar la detención de su líder. En las últimas semanas han redoblado su seguridad.

Algunos dirigentes anunciaron la reaparición pública de Morales el 19 de febrero, en el Chapare. Encabezará, según estas fuentes, un acto para respaldar a candidatos a gobernadores y alcaldes que competirán en las elecciones regionales de marzo.

Morales ha retomado su profusa actividad en la red social X en los últimos días. Este miércoles se refirió a la política interna y exigió investigar un presunto escándalo de importación de combustibles de baja calidad que podría haber dañado motores de vehículos y motivó protestas contra el gobierno de Paz.