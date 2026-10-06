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Resumen

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y el exmandatario boliviano, Evo Morales. (Aizar RALDES / David FLORES / AFP)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y el exmandatario boliviano, Evo Morales. (Aizar RALDES / David FLORES / AFP)
Por Agencia EFE

El exmandatario de Bolivia Evo Morales llamó este martes “corregidor español” al presidente, Rodrigo Paz, después de que su Gobierno dijera que la colaboración internacional “es fundamental” para que se cumplan las dos órdenes de captura que pesan contra el también líder cocalero.

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