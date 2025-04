Morales, de 65 años, indicó que mientras su nuevo partido completa el proceso de inscripción legal, participará en los comicios bajo la sigla del Frente para la Victoria (FPV), un partido minoritario sin representación parlamentaria.

Entre otros requisitos, Evo Pueblo deberá registrar un mínimo de 109.500 militantes, el 1,5% del padrón electoral, para poder inscribirse.

“Aquí no hay plan B, cuando hablan de plan B (se refieren) al imperio, al Gobierno y a la derecha, hay un solo plan, el candidato único es Evo presidente (...) todos vamos a ganar las elecciones para salvar Bolivia”, dijo Morales durante su discurso pronunciado en un congreso ante miles de seguidores, que se realizó en la localidad de Villa Tunari, en departamento de Cochabamba, su principal bastión político y sindical.

Evo Morales sonríe durante una ceremonia en Villa Tunari, departamento de Cochabamba, Bolivia, el 29 de marzo de 2025. (Foto de FERNANDO CARTAGENA / AFP). / FERNANDO CARTAGENA

En febrero de este año, Evo Morales renunció al MAS, el partido que fundó y lideró por 26 años y que hoy está en manos de una cúpula afín al presidente Luis Arce, su exministro y hoy adversario.

Arce y Morales comenzaron a distanciarse a finales del 2021 por diferencias en la candidatura presidencial del MAS y por las decisiones del Gobierno. El actual mandatario todavía no ha confirmado su candidatura a la reelección.

En tanto, el Tribunal Constitucional ha reiterado que ningún boliviano puede ejercer más de dos mandatos presidenciales. El fallo cierra las aspiraciones de Morales, que gobernó en tres ocasiones consecutivas entre 2006 y 2019.

Evo Morales tiene orden de captura por un caso relacionado con el presunto abuso de una menor cuando era presidente de Bolivia



Los caminos de Evo Morales

Evo Morales, sostiene una bandera durante un congreso en la localidad central de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba. (EFE/ Jorge Abrego). / Jorge Abrego

Entonces, ¿qué puede hacer Evo Morales para imponer su candidatura?

El periodista boliviano Rafael Archondo explicó a El Comercio que el fin de semana también se reunió la dirigencia del MAS que apoya a Luis Arce en un centro ferial de La Paz, un lugar mucho más pequeño que el estadio donde estuvo Morales con sus seguidores.

“Si bien el de Luis Arce solo fue un congreso orgánico con 1.000 delegados, el de Evo Morales mostró el enorme poder de convocatoria que tiene. Esa es la primera gran diferencia entre ambos. Arce tiene el nombre del MAS, pero Morales ha logrado acaparar a la mayor parte del electorado del MAS”, sostuvo Archondo.

“Eso se ha visto también en todas las últimas encuestas, donde Andrónico Rodríguez, el segundo de Evo Morales en el Chapare, tiene la mayor intención de voto, y va creciendo”, remarcó.

Archondo dijo que se vienen días claves para el destino político de Morales. Explicó que según el calendario electoral establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), las organizaciones políticas tienen hasta el 18 de abril para registrar sus alianzas. El período para la inscripción de candidaturas presidenciales se llevará a cabo entre el 14 y el 19 de mayo. Si el exmandatario no es admitido, tendrá que buscar un reemplazo.

Archondo remarcó que cualquier candidato que tenga fuertes lazos con el Chapare podría ser beneficiado con el respaldo electoral de los seguidores del MAS. Sostuvo que si bien en algún momento el electorado de ese partido llegó al 60%, hoy podría estar en alrededor del 40%.

Bajo esa premisa, una de las hipótesis de Archondo es que Andrónico Rodríguez podría terminar reemplazando a Evo Morales en la papeleta electoral, aunque también podría ir por el MAS. Otra posibilidad es el senador y dirigente cocalero Leonardo Loza.

El periodista dijo que Morales incluso podría ser candidato al Senado y fácilmente ganar un escaño y ser el próximo presidente de la Cámara de Senadores, “en un esquema parecido al del kirchnerismo en Argentina, donde el número uno se coloca de segundo”.

“Y como sabemos que en Bolivia hay una situación explosiva, el presidente del Senado en una eventual sucesión constitucional, si renuncian el presidente de la república y el vicepresidente, puede convertirse en el jefe de Estado, como pasó en otras ocasiones”, indicó Archondo.

“Todas las variables están en este momento en el escenario y es difícil aún saber cómo se va a terminar decantando la situación. Si bien Evo Morales puede que no sea candidato por impedimentos legales, parece tener, por lo que se ha observado el fin de semana, la batalla interna ganada en el MAS”, manifestó Archondo.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, saluda a sus simpatizantes durante el IV Congreso Nacional Orgánico del Movimiento al Socialismo (MAS) en La Paz, el 29 de marzo de 2025. (Foto: AIZAR RALDES / AFP). / AIZAR RALDES

¿Y qué pasa si Evo Morales se empecina en ser el candidato y llama a sus seguidores a las calles a presionar por su postulación?

Archondo no cree que la gente se movilice y paralice el país para que Morales sea candidato.

“No le veo destino a esa lucha, a pesar de que Evo Morales parece tener el control del electorado del MAS. Ello porque se trata de una demanda muy personal, y sobre todo debido al hecho de que él puede finalmente designar a otro candidato”, indicó.

Para Archondo, cuando Morales dice que no hay Plan B solo está sosteniendo una estrategia política, porque si en este momento admite que no puede ser candidato, se desataría una pugna interna para sustituirlo. “No quiere perder el poder que tiene al interior del MAS”.

En cuanto a una hipotética negociación política para que se admita la candidatura de Morales, Archondo cree que esa puerta está casi cerrada porque la inscripción depende de los vocales del TSE.

No la descarta por completo porque, asegura, el control del TSE está en manos de Arce y él podría plantear a Evo permitir su habilitación a cambio de que garantice una transición pacífica, por ejemplo.

“Ese acuerdo en esos términos sería en realidad la capitulación del gobierno. Y al gobierno no le conviene capitular ante Evo Morales ahora, no tiene ningún incentivo para hacerlo. Para el gobierno es preferible que Evo Morales no sea presidente. Entonces, yo creo que más bien Arce va a utilizar hasta el último este resorte que tiene para impedir un retorno de Evo a la presidencia, porque lo que vendría sería la ejecución de una venganza contra sus ex compañeros de partido”, anotó Archondo.

Por último, no descarta que el Gobierno de Arce termine convenciendo a Andrónico Rodríguez para que sea el candidato del MAS. “Si pasa, estaríamos hablando de otra situación para el país”.