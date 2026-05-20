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Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia Elizabeth García por “injerencia” del, presidente Gustavo Petro en las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz. (Imagen generada con IA / Chatgpt).
Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia Elizabeth García por “injerencia” del, presidente Gustavo Petro en las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz. (Imagen generada con IA / Chatgpt).
Por Agencia EFE

El Gobierno de Rodrigo Paz expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, por las declaraciones del presidente de ese país, Gustavo Petro, sobre los conflictos en Bolivia que las autoridades nacionales consideran una “injerencia”, aunque aseguró que esto no constituye una “ruptura de relaciones”.

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