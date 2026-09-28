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El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca. (Foto de la Fiscalía General del Estado)
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca. (Foto de la Fiscalía General del Estado)
Por Agencia EFE

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, rechazó este lunes las acusaciones de presunta corrupción por las que el Gobierno de Estados Unidos le revocó el visado y exigió “respeto” a la “soberanía” de su país, tras considerar que se busca “condicionar” o “interferir” con el trabajo del Ministerio Público boliviano.

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