La fiscalía de Bolivia inició una investigación sobre la presunta captación de hombres en edad militar para integrar las filas de Rusia en la guerra contra Ucrania, informó este martes la institución, tras denuncias de que serían atraídos con falsas ofertas de trabajo.

En los últimos días, videos publicados en redes sociales muestran a bolivianos con uniforme ruso en zona de conflicto, y una mujer denunció que uno de ellos, su esposo, había muerto en combate.

“Ya hay una investigación”, dijo a la prensa el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

“Tenemos a la fiscalía especializada en trata y tráfico de personas que ya está activada” y “hemos realizado” solicitudes de “cooperaciones internacionales”, agregó.

El principal caso es el de José María Soleto, un boliviano de 29 años que documentó en un video su vida en zona de guerra junto a su primo y dos personas que serían de Perú y Colombia.

“Nuestro día a día es pura adrenalina”, se le oye decir.

Su esposa informó este martes de su fallecimiento. Contó que el combatiente, que en Bolivia vendía empanadas, viajó con la promesa de recibir “16.000 dólares”, en entrevista con la televisora Red Uno.

En otros países de la región, como Colombia y Perú, las autoridades también investigan la presunta captación ilegal de sus ciudadanos.

En mayo, la embajada de Rusia en Perú reconoció en un comunicado que peruanos habían firmado voluntariamente contratos para prestar servicio militar en las fuerzas armadas de su país.

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En su último mensaje, el esposo de Liudmyla Dubnytska le advirtió de que probablemente sería capturado por las fuerzas rusas. Dos días después, ella lo reconoció en un vídeo de soldados ucranianos muertos difundido en redes sociales. (AFP)

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