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Fotografías que muestran a José María Soleto (29) e Iván Valdivia (28), que murieron tras ser reclutados por Rusia para la guerra con Ucrania, durante un velorio simbólico en Santa Cruz, Bolivia, el 14 de julio de 2026. (Juan Carlos Torrejon / EFE)
Fotografías que muestran a José María Soleto (29) e Iván Valdivia (28), que murieron tras ser reclutados por Rusia para la guerra con Ucrania, durante un velorio simbólico en Santa Cruz, Bolivia, el 14 de julio de 2026. (Juan Carlos Torrejon / EFE)
Por Agencia AFP

La fiscalía de Bolivia inició una investigación sobre la presunta captación de hombres en edad militar para integrar las filas de Rusia en la guerra contra Ucrania, informó este martes la institución, tras denuncias de que serían atraídos con falsas ofertas de trabajo.

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