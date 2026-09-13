El Gobierno de Bolivia anunció este domingo que presentará un decreto ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para ampliar el estado de excepción por 90 días más, vigente desde el 20 de junio, en vista de que “hay un gran consenso ciudadano”.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, dijo a los medios locales en la región central de Cochabamba que el Ejecutivo presentará “un decreto nuevamente para la ampliación del estado de excepción”.

“Hay que ver cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir en la Asamblea Legislativa para la ampliación”, señaló Oviedo.

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El ministro dijo además que “hay un gran consenso ciudadano y también hay un consenso” en el Parlamento para que se dé luz verde a esta medida.

El jueves la comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó un proyecto de resolución para ampliar el estado de excepción por 90 días, ante los anuncios de movilización de algunos sectores sociales y como medida para preservar la “reactivación” económica del país.

El diputado Alejandro Medinaceli, del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), dijo que, por procedimiento, la resolución debe ser debatida en el pleno de la Cámara Baja para después que la Presidencia de la Asamblea Legislativa llame a una sesión conjunta con el Senado, en la que se discuta sobre esa ampliación, pasos que se seguirán la próxima semana.

Durante siete semanas, entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo también de grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.

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Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, medida que tiene una vigencia de 90 días.