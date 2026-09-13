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Resumen

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Manifestantes se enfrentan a la policía antidisturbios durante una protesta contra el gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz en La Paz, el 10 de junio de 2026. (MARVIN RECINOS / AFP)
Manifestantes se enfrentan a la policía antidisturbios durante una protesta contra el gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz en La Paz, el 10 de junio de 2026. (MARVIN RECINOS / AFP)
/ MARVIN RECINOS
Por Agencia EFE

El Gobierno de Bolivia anunció este domingo que presentará un decreto ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para ampliar el estado de excepción por 90 días más, vigente desde el 20 de junio, en vista de que “hay un gran consenso ciudadano”.

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