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Resumen

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Militares bolivianos custodian una carretera en el municipio de Yapacaní, Santa Cruz, Bolivia, el 25 de agosto de 2026. (Juan Carlos Torrejón / EFE)
Militares bolivianos custodian una carretera en el municipio de Yapacaní, Santa Cruz, Bolivia, el 25 de agosto de 2026. (Juan Carlos Torrejón / EFE)
Por Agencia EFE

El Gobierno de Bolivia desplegó este martes grupos de militares y policías en Santa Cruz, la mayor región y el motor económico del país, ante amenazas de campesinos de que iniciarán bloqueos de carreteras en contra del retiro de la subvención al precio del diésel para los considerados “grandes consumidores”.

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