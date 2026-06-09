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Un integrante de la Policía de Bolivia retira escombros durante un desbloqueo de vías este lunes, en Cochabamba (Bolivia). Foto: EFE/Jorge Ábrego
Un integrante de la Policía de Bolivia retira escombros durante un desbloqueo de vías este lunes, en Cochabamba (Bolivia). Foto: EFE/Jorge Ábrego
Por Agencia EFE

El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, sostuvo este martes que las protestas de los sectores que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz desde hace más de un mes ya no son solo un conflicto interno, ya que tienen “componentes transnacionales” y estructuras “vinculadas al narcotráfico” para “debilitar” al Estado.

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