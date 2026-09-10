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La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), indicó que de 67 instituciones estatales, 20 “están en una situación crítica”. Foto: archivo GEC
La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), indicó que de 67 instituciones estatales, 20 “están en una situación crítica”. Foto: archivo GEC
Por Agencia EFE

El Gobierno de Bolivia afirmó este jueves que prevé cerrar entre ocho y diez empresas públicas deficitarias en los siguientes meses.

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