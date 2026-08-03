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Resumen

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Agentes del Grupo de Acción y Reacción Especial DELTA de la policía de Bolivia patrullan cerca de la prisión de San Pedro, el 12 de diciembre de 2025. (Foto referencial, Jorge BERNAL / AFP).
Agentes del Grupo de Acción y Reacción Especial DELTA de la policía de Bolivia patrullan cerca de la prisión de San Pedro, el 12 de diciembre de 2025. (Foto referencial, Jorge BERNAL / AFP).
/ JORGE BERNAL
Por Agencia AFP

Una ola de violencia dejó nueve personas asesinadas en los últimos cinco días en la región de Santa Cruz, motor económico de Bolivia, que el gobierno atribuyó este lunes a una guerra entre mafias brasileñas por el control de una ruta para traficar cocaína.

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