Una ola de violencia dejó nueve personas asesinadas en los últimos cinco días en la región de Santa Cruz, motor económico de Bolivia, que el gobierno atribuyó este lunes a una guerra entre mafias brasileñas por el control de una ruta para traficar cocaína.

La policía registró la matanza de cuatro personas en una hacienda, el descubrimiento de dos cuerpos decapitados en las cercanías de una carretera y otros tres homicidios, incluido el de un policía.

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Los crímenes fueron cometidos por sicarios vinculados a los grupos armados enfrentados de Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho, que se expanden en el país andino, según el Ministerio de Gobierno.

“Están peleando (por) un corredor por el cual los narcotraficantes sacan droga hacia el exterior”, dijo a la prensa Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno (Interior).

El alto funcionario informó que desde el inicio del gobierno del presidente centroderechista Rodrigo Paz, en noviembre, capturaron y expulsaron del país a 17 “capos” de organizaciones criminales internacionales.

Entre ellos se cuenta al narco uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo y entregado a Estados Unidos, además de varios líderes de bandas brasileñas.

También se incautaron 58 avionetas, más de 360 inmuebles, casi 300 toneladas de cocaína y marihuana y se destruyeron 190 pistas de aterrizaje clandestinas, informó el Ministerio de Gobierno a la AFP.

Oviedo anunció que la policía de Brasil instalará oficinas en su país para cooperar en el combate contra estos grupos criminales.

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“Exigimos al gobierno nacional la adopción urgente de medidas preventivas”, declaró María René Álvarez, presidenta de la Asamblea Legislativa regional de Santa Cruz.

Unos 250 efectivos policiales se desplazaron este lunes a la población fronteriza de San Matías, de unos 15.000 habitantes, en cuyas cercanías ocurrió la mayoría de los asesinatos, según medios locales.

Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína, según la ONU, después de Colombia y Perú.

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