Jorge Quiroga acusa a Paz de incumplir promesa electoral sobre el subsidio de carburantes

El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, acusó este jueves al Gobierno de Rodrigo Paz de incumplir promesas electorales, incluida la de “no tocar subsidios”, tras la decisión del mandatario de retirar la subvención de los combustibles, entre otras medidas anunciadas contra la crisis económica que vive el país.

Quiroga (2001-2002), que lidera a la alianza Libre, la principal fuerza opositora con representación en el Parlamento, dijo a los medios en La Paz que durante la campaña, Paz y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) “hicieron muchas promesas y muchos compromisos que hoy están incumpliendo”, por lo que “mucha gente se va a sentir engañada”.

“Dijeron que no iban a hacer créditos y que no iban a tocar subsidios, engañaron a la gente, dijeron una cosa, mintieron, que arreglen lo que ellos propusieron”, señaló el exmandatario.

El político mencionó algunas disposiciones del decreto presentado en la víspera por Paz con las que sí está de acuerdo porque, indicó, también las propuso en su momento, como apoyar a los emprendedores para la simplificación tributaria o retirar el diésel de la lista de sustancias controladas para asegurar el combustible para la producción.

Sin embargo, alertó de que “el incremento que va a haber en el transporte público” como consecuencia del retiro de la subvención de los combustibles “va a afectar a toda la cadena de producción y alimentos en un momento donde la inflación todavía está alta”.

“Los carbones del incendio siguen allí y se le va a echar gasolina al carbón y no hay el balde de agua de un programa estructural bien hecho de balanza de pagos”, advirtió.

Quiroga sugirió a las autoridades nacionales que “dialoguen con los sectores”, porque “va a ser muy difícil evitar esta cadena de incrementos del transporte público que van a agitar esos carbones que están todavía ahí ardiendo de la inflación, que va a redundar en un costo enorme para la población boliviana que no quiere ver que la inflación siga”.

Además, el exmandatario apuntó al expresidente y líder cocalero Evo Morales (2006-2019), a quien llamó “cínico” porque, según dijo, está “hablando de que va a hacer bloqueos” de carreteras contra las medidas de Paz, pero es “responsable” del “saqueo” de los recursos del Estado.

Vehículos hacen cola para repostar gasolina en una estación de servicio en El Alto, Bolivia, el 23 de mayo de 2025. Foto: AIZAR RALDES / AFP / AIZAR RALDES

A su juicio, Morales “va a aprovechar de cabalgar sobre el incremento del transporte público y la cadena inflacionaria para pretender que él no hubiera hecho esto, cuando él es el responsable de haber desatado el saqueo, la gastadera y la robadera” en el Estado.

Paz declaró ayer la “emergencia económica, financiera, energética y social” argumentando que Bolivia no podía seguir funcionando “con normas de los últimos 20 años” y, entre otras medidas, determinó retirar la subvención a los combustibles.

Durante más de dos décadas, el precio subvencionado del litro de diésel y gasolina rondó los 0,53 dólares y mantener ese subsidio en 2026 demandaría un gasto de unos 3.500 millones de dólares, según el Gobierno.

Tras la emisión del decreto, la gasolina especial pasó a costar 6,96 bolivianos por litro, equivalente a un dólar, la gasolina prémium está a 11 bolivianos (1,58 dólares) y el litro de diésel a 9,80 bolivianos (1,40 dólares), lo que generó el rechazo sobre todo de los sindicatos de transportistas.

El Ejecutivo anunció también una serie de medidas complementarias, como el aumento en 20 % del salario mínimo nacional, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares) e incrementos de bonos para adultos mayores y escolares.