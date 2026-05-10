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El expresidente de Bolivia Evo Morales durante un evento público, en Chimoré (Bolivia). (EFE/ Jorge Abrego / ARCHIVO)
El expresidente de Bolivia Evo Morales durante un evento público, en Chimoré (Bolivia). (EFE/ Jorge Abrego / ARCHIVO)
Por Agencia EFE

Un juzgado en el sur de Bolivia iniciará este lunes el juicio contra el expresidente Evo Morales, acusado por la Fiscalía de trata agravada de personas, por su presunta relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo una hija cuando era presidente, aunque los abogados del político anunciaron que no asistirá.

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