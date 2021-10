Conforme a los criterios de Saber más

Un día después de que la oposición bloqueara las calles de las tres ciudades más importantes del país, el presidente boliviano Luis Arce, visiblemente exaltado, se dirigió la mañana de este martes a una multitud de seguidores en la región central de Cochabamba. Y lo hizo flanqueado por su antecesor Evo Morales, que ha aprovechado el aumento de la tensión para dejar en claro que su poder político sigue ahí.

“Ellos (la oposición) dicen que quieren defender la democracia y hoy se niegan a respetar el voto popular... por eso estamos aquí para demostrar nuestra mayoría”, lanzó Arce. “Hermano Lucho (Luis) no estás solo”, fueron las palabras de Morales, que pidió respeto a la Wiphala, una bandera indígena de tierras altas que él y el gobierno reivindican. Las marchas del gobierno se realizaron en varias ciudades.

LEE TAMBIÉN: Evo Morales encabeza marcha a favor del presidente Luis Arce

El pulso político en Bolivia aumentó en los últimos días con la protesta opositora del lunes, en la que Arce fue acusado de impulsar juicios políticos y de buscar aprobar una polémica ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que analiza el Parlamento a instancias del Ejecutivo.

El lunes, opositores realizaron un paro en las principales ciudades de Bolivia. (Foto: AP)

Si bien fueron las mayores manifestaciones en los 11 meses que Arce lleva en el poder, el mandatario enfrentó hace un mes el enojo de los cocaleros de Los Yungas por las afinidades que el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) tiene con los productores de coca del Chapare, respaldados por Morales. Además, la tensión y la tensión con Santa Cruz, motor económico de Bolivia y bastión de la oposición, es permanente.

LEE TAMBIÉN: Seis muertos al caer una avioneta militar en Bolivia

“Bolivia es un país con un extraordinario grado de polarización, en realidad, es más una polarización a nivel de élites políticas que a nivel social. Esta es una estrategia que sobre todo caracteriza a Evo Morales y al MAS, que tachan a todos los que no los apoyan de ser parte de la derecha neoliberal”, explica a El Comercio Eduardo Gamarra, politólogo boliviano y profesor de la Universidad Internacional de la Florida.

En la misma línea, el periodista y presentador boliviano Juan Carlos Arana considera que es claro que en lugar de ocuparse de su gestión y de enfrentar los retos por la pandemia del COVID-19, Luis Arce está concentrando su artillería en el tema político.

El pueblo unido se ha puesto de pie con wiphalas en mano para defender nuestra democracia, dignidad y soberanía ante los afanes golpistas de los racistas fracasados y derrotados. Hoy más que nunca nuestro grito se escucha en #Bolivia y el mundo: ¡La wiphala se respeta! pic.twitter.com/ic6AvoyrgR — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 12, 2021

Sobre los reclamos que se le hacen a Arce, el periodista considera que el apoyo de Arce a la retórica del presunto golpe de Estado del que dice haber sido víctima Morales en el 2019 es en realidad es una excusa “para enjuiciar a cuanto miembro de la oposición esté contra el MAS, en una ruta muy parecida a la que se ha vivido en Venezuela, Cuba y Nicaragua”.

“Arce y el Poder Judicial, que es copado por el gobierno del MAS, se concentraron en enjuiciar a 32 personas, entre ellas Jeanine Áñez, quien fue metida a la cárcel. En Bolivia se vive el copamiento total del poder, lo que está haciendo que la gestión del gobierno se vaya enrareciendo y la tensión gane la partida”, señala.

Gamarra apunta que Morales y el MAS llegaron al poder en el 2005 con la idea de construir un partido hegemónico de partido único y que la victoria de Arce con 55% de los votos les ha hecho creer que las minorías se deben someter a las mayorías.

El presidente de Bolivia Luis Arce (centro), y el expresidente Evo Morales (a su lado) participaron este martes en una movilización en defensa de la bandera indígena wiphala en Cochabamba (Bolivia). (Foto: EFE)

“Por lo tanto, están haciendo lo posible para criminalizar y judicializar a toda la oposición. Toda esta estrategia de decir que hubo golpe contra Morales es parte de eso. Pero ahora para construir esa legitimidad han introducido esta ley de nombre pomposo para investigar sobre todo las fortunas de la gente que gana más. Pero se les fue la mano, no midieron el impacto y finalmente la ley abarca tanto que hasta los pequeños comerciantes están preocupados”, explica.

LEE TAMBIÉN: Conflicto entre cocaleros en Bolivia dejó 67 heridos y casi 70 detenidos

Medición de fuerza

Pero si bien el descontento contra Arce se dejó sentir el lunes, los expertos consideran que el gobierno y el MAS encabezan un proyecto autoritario y tienen a su disposición el poder del Estado.

“No van a descansar hasta que no desmantelen a la oposición. Ese es el peor de los peligros. La movilización del lunes fue interesante, pero no creo que tenga la sustentabilidad a nivel nacional necesaria porque no va a tener la fuerza de estar en las calles todos los días. El gobierno y el MAS tienen el dinero del Estado, de la coca, si la oposición pone 10 mil personas en las calles, ellos van a poner 20 mil”, dice Gamarra.

Por su parte, Arana señala que en Bolivia se está tratando de articular un bloque opositor al gobierno que no tiene un liderazgo nato.

A un mes de cumplir su primer año de gobierno, Arce enfrentó las primeras protestas contra su gestión en varias ciudades, impulsadas por opositores que lo acusan de impulsar juicios políticos y de buscar aprobar una draconiana ley de investigación de fortunas. (Foto: AFP)

“La del lunes fue una protesta espontanea de ciudadanos que están cansados. El escenario es complicado porque cuando tienes interlocutores o líderes puedes generar canales de diálogo, pero cuando tienes una masa gigantesca, anodina, no tienes interlocutores para encarar al gobierno. El gobernador de Santa Cruz está queriendo tomar la posta, pero es un hombre de limitada experiencia política y limitado criterio político para definir las cosas y sería irresponsable si lleva al país por la lógica de la división”, considera.

A las pujas entre el gobierno y la oposición y los efectos de la pandemia, se suma para Arce el reto de sortear el peso de la figura de Evo Morales, máximo dirigente del MAS y de los cocaleros de Cochabamba, sobre su gestión.

“El gobierno de Arce tiene muchísimos desafíos, pero lo más crítico de todo es que Luis Arce parece no ser el que gobierna Bolivia, el que parece ser todavía el presidente es Evo Morales. Esa es la percepción que se tiene. Evo Morales busca rescatar su imagen y el Estado parece estar a su servicio”, señala Gamarra.

En tanto, Arana considera que “la división se ha profundizado” y no espera que eso cambie pronto. “Este es un escenario complicado, de altísima confrontación que yo considero se va a seguir profundizando”, dice a este Diario.

TE PUEDE INTERESAR