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Resumen

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Agentes de la Policía boliviana pertenecientes a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) durante un operativo de seguridad fronteriza entre Bolivia y Brasil en Guayaramerín, Bolivia, el 13 de agosto de 2026. (AIZAR RALDES / AFP)
Agentes de la Policía boliviana pertenecientes a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) durante un operativo de seguridad fronteriza entre Bolivia y Brasil en Guayaramerín, Bolivia, el 13 de agosto de 2026. (AIZAR RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Agencia AFP

Bolivia lanzó este jueves, en la ciudad de Guayaramerín que limita con Brasil, un plan de seguridad fronterizo para combatir el narcotráfico en su territorio, ante la expansión de grupos criminales brasileños.

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