Las últimas encuestas vaticinan una segunda vuelta entre Doria Medina y Quiroga en Bolivia

Las últimas encuestas preelectorales difundidas este domingo en Bolivia vaticinan una posible segunda vuelta en los comicios generales del 17 de agosto en Bolivia entre el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, aunque también los porcentajes de indecisos y votos nulos y blancos son altos.

En el último día permitido por el órgano electoral para la difusión de encuestas, los canales privados Unitel, Red Uno y Cadena A difundieron en programas nocturnos por separado estudios realizados por las empresas Ipsos Ciesmori en el primer caso y Captura Consulting los dos segundos.

En la encuesta de Ipsos Ciesmori, Doria Medina obtuvo 21,2 % y Quiroga (2001-2002) un 20 %.

El senador opositor Rodrigo Paz Pereira aparece tercero con 8,3 %; el alcalde de la ciudad central de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, le sigue con 7,7 % y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, va quinto con 5,5 %.

Los candidatos restantes, incluido el oficialista Eduardo del Castillo, tienen porcentajes entre el 2 y 0,2 %, lo que supondría la pérdida de las personalidades jurídicas de sus partidos.

La encuesta refleja además un 13,3 % de indecisos, 14,6 % de votos nulos y 5,2 % de blancos.

El estudio incluyó 2.700 encuestas presenciales en poblaciones urbanas y rurales en las nueve regiones bolivianas y se efectuó entre el 2 y 6 de agosto, con un margen de error de +/- 2,1 %.

El estudio de Captura Consulting situó a Doria Medina en primer lugar con 21,6 % y a Quiroga en segundo con 20 %.

Reyes Villa aparece tercero con 9,7 %, seguido por Rodríguez con 7,2 % y Paz Pereira con 6,4 %, mientras que los candidatos restantes obtienen porcentajes del 2 al 0,4 %, los indecisos llegan a 14,4 %, el voto blanco a 5 % y el nulo a 10,6 %.

El estudio incluyó 2.500 entrevistas hechas entre el 27 de julio y 3 de agosto en 94 localidades urbanas y rurales de los nueve departamentos, con un margen de error de +/- 2,2 %.

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe lograr más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente, según la ley del Régimen Electoral.

Otra encuesta publicada el viernes por el diario El Deber, de Santa Cruz, y realizada por la empresa Spie SRL mostró que Quiroga obtendría 24,45 % y Doria Medina 23,64 %.

El mismo estudio refleja un 5,10 % de indecisos, un 9,91 % de votos blancos y un 5,74 % de nulos.

Este sondeo incluyó 2.500 entrevistas en 100 poblaciones urbanas y rurales de las nueve regiones y se hizo entre el 31 de julio y el 4 de agosto, con un margen de error de +/- 2,2 %.

Las tres encuestas incluyeron a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, la única mujer que postulaba a la Presidencia, pero que a fines de julio se retiró junto a su partido, el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), alegando acoso político.

En las encuestas previas y en las de este domingo, Copa aparecía con porcentajes por debajo del 1 %.

El próximo domingo, los bolivianos elegirán a su presidente, vicepresidente y parlamentarios de la Asamblea Legislativa para el siguiente quinquenio.

La etapa preelectoral ha estado marcada por las tensiones y protestas de los sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), quien ha insistido en ser candidato pese a una disposición constitucional que le impide volver a postular porque ya gobernó el país en tres ocasiones.

Como las protestas de sus seguidores no lograron forzar su inscripción, ahora Morales y los grupos que le son leales promueven el voto nulo.

La norma electoral indica que los votos nulos y blancos no ingresan en los votos válidos, y solo son considerados para fines estadísticos de los sufragios emitidos en un proceso electoral.