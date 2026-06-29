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Resumen

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La escasez de la moneda extranjera ha llevado en los últimos años a serios desajustes fiscales y monetarios. Foto: AFP
La escasez de la moneda extranjera ha llevado en los últimos años a serios desajustes fiscales y monetarios. Foto: AFP
Por Agencia EFE

Bolivia liberó desde este lunes el precio del dólar tras 15 años de cotización fijada por el gobierno, en un intento de atraer divisas al país para aliviar la peor crisis económica en cuatro décadas.

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