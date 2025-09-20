Arce dice que la Justicia boliviana debe investigar y aclarar denuncias contra sus hijos

El presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó este sábado que las denuncias contra sus hijos, relacionadas con polémicos accesos a créditos bancarios y la adquisición de bienes por cientos de miles de dólares, deben “investigarse y esclarecerse” ante las instancias judiciales como ocurre con “cualquier ciudadano”.

“Toda denuncia contra mis hijos, quienes son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos, debe investigarse y esclarecerse ante las instancias que correspondan como con cualquier otro ciudadano”, expresó el mandatario en una publicación que hizo en Facebook.

Arce también explicó que su postura respecto a ese tema se da “más allá” de su condición de presidente de Bolivia, si no “como padre que respeta las leyes y la normativa vigente” del país.

En la víspera, el diputado Héctor Arce, de la facción del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) ligada al exmandatario Evo Morales (2006-2019), denunció que Rafael Ernesto Arce Mosqueira, uno de los hijos del presidente, compró varios bienes en La Paz por alrededor de 755.000 dólares.

Entre los inmuebles mencionados está un departamento de lujo, que pagó en efectivo, dos parqueos, depósitos y vehículos de “alta gama”, por lo que el legislador emplazó al presidente a explicar “de dónde ha sacado su hijo 755.000 dólares” y al hijo del mandatario a que informe “cuál es la procedencia de estos dineros”.

El diputado Arce presentó la denuncia en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede de la Fiscalía General del Estado, por el delito de enriquecimiento ilícito, en un segundo proceso que se sigue contra Arce Mosqueira.

Otro caso que llamó la atención se conoció hace un par de meses, a través de la plataforma periodística ‘Conectas’, y relaciona a este hijo del mandatario con la compra de un terreno de más de 2.100 hectáreas por 3,3 millones de dólares en 2021, cuando tenía 25 años.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, durante una entrevista el 18 de junio de 2025. Foto: EFE/ Luis Gandarillas

La propiedad está destinada a la producción de maíz y soya en el departamento oriental de Santa Cruz, la mayor región y motor económico de Bolivia.

Poco después se supo que dicha transacción no fue la única, ya que Rafael Ernesto, junto a su hermana Camila Arce Mosqueira, de 20 años en ese entonces, consiguieron préstamos por 9,1 millones de dólares, realizados en seis operaciones con una misma entidad bancaria en octubre de 2021.

Por este último caso, la Fiscalía reabrió a finales de julio de este año una investigación que había sido cerrada a mediados de 2024.

A esto se suma el caso del hijo mayor del presidente, Luis Marcelo Arce Mosqueira, quien fue acusado por el diputado Héctor Arce de supuestamente fungir como intermediario entre el Estado y las empresas que se disputaban proyectos de litio, sin ser funcionario público, con base en una grabación que se difundió.

La denuncia por este caso fue admitida por la Fiscalía en octubre de 2023, pero en abril de 2024 fue rechazada al considerar que el audio no podía tomarse como prueba y que Luis Marcelo Arce Mosqueira no formaba parte de la estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB).

Recientemente, el mandatario boliviano también fue denunciado por abandono a una mujer embarazada, una exalta funcionaria estatal con la que presuntamente tuvo un hijo y que según la denunciante, el jefe de Estado se negó a reconocer.