Un juez ordenó este martes que el expresidente de Bolivia Luis Arce (2020-2025), quien está internado en un hospital por un tratamiento debido al cáncer que padece, permanezca con prisión preventiva en una cárcel de La Paz pese a un recurso presentado por su defensa para que pueda cumplir detención domiciliaria.

Arce está encarcelado preventivamente desde diciembre pasado por una investigación por presunta corrupción cuando fue ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

La Fiscalía lo acusa de supuestamente haber autorizado la transferencia de recursos públicos a cuentas particulares de dirigentes campesinos para financiar proyectos que resultaron fallidos.

El juez Román Castro resolvió, en una audiencia virtual, que Arce siga detenido, pero ordenó a la Dirección Penitenciaria que “debe agotar en primera instancia de manera inmediata todos los mecanismos” dentro de la cárcel para atender al exgobernante cuando él “requiera” un médico.

En caso de que no bastara la atención médica dentro del penal, Castro instruyó que se avise al juez “para que inmediatamente disponga que el imputado sea conducido” hasta algún hospital, velando “sus derechos constitucionales”.

El juez afirmó que la defensa de Arce “no fundamentó” con documentación “idónea” que existen riesgos para la salud del expresidente si permanece encarcelado.

Además, ordenó que un médico especializado esté a cargo de darle el alta médica a Arce, cuando lo vea pertinente, y que también se lo haga conocer antes de que regrese a la cárcel.

La defensa de Arce anunció que apelará la resolución del juez y le pidió que aclare su decisión con base en argumentos de “jurisprudencia”.

Antes del fallo, el expresidente aseguró durante la audiencia que no es “ningún cobarde” para huir del país si es que recibía arresto domiciliario.

“Yo he dicho siempre que voy a enfrentar aquí en la justicia todos los cargos (en mi contra), porque el que no ha robado, el que no ha matado, el que no ha mentido a su pueblo tiene la moral para hacerlo y (...) me voy a defender en el país”, dijo Arce ante el juez.

Hace dos semanas, un juez había ordenado que Arce sea trasladado a un centro oncológico especializado para que reciba un “tratamiento adecuado” por el cáncer que padece porque, según su abogado, Fernando Rivadeneyra, el exmandatario no fue sometido a una revisión médica desde que fue detenido.

El exmandatario también está procesado por presunta legitimación de ganancias ilícitas junto con su hijo mayor, Marcelo Arce Mosqueira, quien hace poco fue beneficiado con arresto domiciliario en Santa Cruz dentro de ese caso.

Sus otros hijos, Rafael y Camila, también están incluidos en la investigación, aunque se desconoce su paradero.

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