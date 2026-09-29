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Resumen

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El expresidente de Bolívia Luis Arce habla con periodistas a su llegada a la cárcel de San Pedro, en La Paz, el 12 de diciembre de 2025. (Gabriel Márquez / EFE)
El expresidente de Bolívia Luis Arce habla con periodistas a su llegada a la cárcel de San Pedro, en La Paz, el 12 de diciembre de 2025. (Gabriel Márquez / EFE)
Por Agencia EFE

Un juez ordenó este martes que el expresidente de Bolivia Luis Arce (2020-2025), quien está internado en un hospital por un tratamiento debido al cáncer que padece, permanezca con prisión preventiva en una cárcel de La Paz pese a un recurso presentado por su defensa para que pueda cumplir detención domiciliaria.

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