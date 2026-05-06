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Un manifestante se enfrenta con la policía, durante la tercera jornada consecutiva de protestas sociales contra el Gobierno de Rodrigo Paz, en La Paz, Bolivia, el 6 de mayo de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
Un manifestante se enfrenta con la policía, durante la tercera jornada consecutiva de protestas sociales contra el Gobierno de Rodrigo Paz, en La Paz, Bolivia, el 6 de mayo de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
/ LUIS GANDARILLAS
Por Agencia EFE

La Policía de Bolivia y maestros que marcharon por demandas sindicales se enfrentaron este miércoles cuando los manifestantes intentaron llegar a la sede de la Presidencia en La Paz, en la tercera jornada consecutiva de protestas sociales por diferentes razones contra el Gobierno de Rodrigo Paz.

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