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El 18 de diciembre de 2025, varios vehículos hacen cola para repostar en una gasolinera de La Paz. (Jorge BERNAL / AFP)
El 18 de diciembre de 2025, varios vehículos hacen cola para repostar en una gasolinera de La Paz. (Jorge BERNAL / AFP)
/ JORGE BERNAL
Por Agencia AFP

Los propietarios de más de 10.000 vehículos con los motores dañados por gasolina de mala calidad reclamaron una compensación al gobierno de Bolivia, que importa y distribuye el combustible a través de la estatal petrolera YPFB, informó este miércoles la compañía.

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