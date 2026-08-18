Las intensas nevadas que se registran en al menos cuatro regiones de Bolivia obligaron este martes a suspender temporalmente y restringir los viajes por tierra en algunos tramos para evitar accidentes.

La estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó en un comunicado de prensa sobre las restricciones y “medidas de precaución” en algunas rutas para “precautelar la seguridad de conductores y pasajeros” debido a “las intensas nevadas e inclemencias climatológicas registradas en las últimas horas”.

Operarios trabajando con maquinaria amarilla para limpiar una carretera durante una nevada, en La Paz, Bolivia, el 18 de agosto de 2026. (Ministerio de Obras Públicas de Bolivia / EFE)

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Las restricciones se aplican en las regiones de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, incluidos al menos dos tramos de la carretera troncal que conecta el centro con el oeste y suroeste del país en los que el tránsito fue cerrado, y otro en una de las principales rutas hacia el norte amazónico, a través de la zona subtropical de Los Yungas.

“Se recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias, respetar las restricciones y señalización, reducir la velocidad y extremar las medidas de precaución al circular por los sectores afectados”, indicó la ABC.

La institución desplazó maquinaria pesada para despejar la carretera hacia Los Yungas, en el tramo entre La Paz y el sitio conocido como La Cumbre, un paso entre las montañas a unos 4.200 metros de altitud.

Por las nevadas, se suspendieron temporalmente los viajes por tierra, tanto locales como internacionales, desde La Paz, Oruro y Potosí, según informaron por separado las respectivas terminales de autobuses de esos departamentos.

Una plaza cubierta de nieve, en El Alto, Bolivia, el 18 de agosto de 2026. (Luis Gandarillas / EFE) / Luis Gandarillas

Además, la estatal Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) advirtió en un comunicado de prensa que las condiciones climáticas actuales “no son favorables para operaciones aéreas” en el aeropuerto La Joya Andina, de la localidad turística de Uyuni, en Potosí (suroeste).

En Uyuni se encuentra el salar homónimo, que es el fondo de un antiguo mar disecado de más de 10.000 kilómetros cuadrados que es uno de los principales destinos turísticos bolivianos y que, además, contiene la mayor reserva de litio del país.

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Las nevadas registradas desde la semana pasada en Potosí han afectado al circuito turístico del salar de Uyuni que incluye a las comunidades aledañas y a la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa (RNFA-EA), situada a más de 4.200 metros de altitud, colindante con Chile.

En esa reserva hay atractivos naturales como las lagunas de colores, el llamado desierto de Dalí y las aguas termales de Polques, entre otros.

La semana pasada, fueron rescatados por la Policía y bomberos tres estadounidenses que estuvieron atrapados por más de 30 horas por una nevada en la Laguna Colorada, en la RNFA-EA, y el domingo también fueron auxiliados por el Ejército dos franceses afectados por el temporal en Quetena, en el mismo circuito turístico.

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