icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Operarios trabajando con maquinaria amarilla para limpiar una carretera durante una nevada, en La Paz, Bolivia, el 18 de agosto de 2026. (Ministerio de Obras Públicas de Bolivia / EFE)
Operarios trabajando con maquinaria amarilla para limpiar una carretera durante una nevada, en La Paz, Bolivia, el 18 de agosto de 2026. (Ministerio de Obras Públicas de Bolivia / EFE)
Por Agencia EFE

Las intensas nevadas que se registran en al menos cuatro regiones de Bolivia obligaron este martes a suspender temporalmente y restringir los viajes por tierra en algunos tramos para evitar accidentes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.