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Un proyecto de ley presentado en Bolivia que plantea la posibilidad de esterilizar de manera obligatoria, bajo control judicial, a mujeres en situación de calle ha desatado el rechazo de la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos. (Foto: EFE/ Luis Gandarillas)
Un proyecto de ley presentado en Bolivia que plantea la posibilidad de esterilizar de manera obligatoria, bajo control judicial, a mujeres en situación de calle ha desatado el rechazo de la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos. (Foto: EFE/ Luis Gandarillas)
Por Agencia EFE

Un proyecto de ley presentado en Bolivia que plantea la posibilidad de esterilizar de manera obligatoria, bajo control judicial, a mujeres en situación de calle ha desatado el rechazo de la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos, que advierten de que la medida vulneraría derechos fundamentales.

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