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Agentes del Grupo de Acción y Reacción Especial DELTA de la policía de Bolivia patrullan cerca de la prisión de San Pedro, el 12 de diciembre de 2025. (Foto referencial, Jorge BERNAL / AFP).
Agentes del Grupo de Acción y Reacción Especial DELTA de la policía de Bolivia patrullan cerca de la prisión de San Pedro, el 12 de diciembre de 2025. (Foto referencial, Jorge BERNAL / AFP).
/ JORGE BERNAL
Por Agencia EFE

Una turba quemó vivos a tres hombres acusados del supuesto robo de un vehículo en una localidad rural de la región boliviana de Potosí, en el suroeste del país, informó este viernes el comandante de la Policía de ese departamento, coronel Pompeo Sánchez.

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