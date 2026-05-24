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Un partidario del Gobierno muestra una pancarta en la que se lee «No más bloqueos», mientras participa en las manifestaciones a favor del presidente Rodrigo Paz y en contra de los bloqueos en Cochabamba (Bolivia), el 21 de mayo de 2026. Foto: DAVID FLORES / AFP
Un partidario del Gobierno muestra una pancarta en la que se lee «No más bloqueos», mientras participa en las manifestaciones a favor del presidente Rodrigo Paz y en contra de los bloqueos en Cochabamba (Bolivia), el 21 de mayo de 2026. Foto: DAVID FLORES / AFP
/ DAVID FLORES
Por Agencia EFE

El Gobierno de Bolivia recibió este domingo una donación de Perú de cuatro toneladas de alimentos para familias afectadas por los bloqueos impulsados sobre todo en la zona andina por los manifestantes que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz con protestas realizadas desde hace 19 días.

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