00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una mujer aimara compra huevos en un mercado popular, en La Paz, Bolivia, el 23 de junio de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
Una mujer aimara compra huevos en un mercado popular, en La Paz, Bolivia, el 23 de junio de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
/ LUIS GANDARILLAS
Por Agencia AP

Camiones repletos de huevos, carne de pollo, verduras y otros alimentos comenzaron el martes a abastecer los mercados y puestos de venta en ciudades como La Paz y El Alto a medida que Bolivia regresa lentamente a la normalidad tras el despeje de las rutas y después de más de 50 días de protestas antigubernamentales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.