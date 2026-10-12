El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes que próximamente se reunirá con los mandatarios de los países vecinos, comenzando esta semana con su homólogo chileno, José Antonio Kast, para construir un “escudo” de protección contra el crimen organizado.

En un acto por el aniversario de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en la ciudad oriental de Santa Cruz, Paz sostuvo que esta semana iniciará “una serie de encuentros” con los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, que limitan con Bolivia, aunque no dio detalles sobre esas reuniones.

Este viernes está prevista una visita oficial de Kast a Bolivia para avanzar en una agenda “orientada a la prosperidad, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos”, según anunciaron las cancillerías de ambos países.

Paz afirmó que los gobiernos de los cinco países vecinos deben ser “aliados” para proteger la vida de sus sociedades, lo que se logrará mediante la construcción de un “escudo” contra las mafias.

“Vendrán a visitarnos (los presidentes) como nosotros también iremos a visitarlos para reforzar esa relación con nuestros países fronterizos”, remarcó.

Según el gobernante, Bolivia “enfrenta amenazas que han cambiado de dimensión” y el narcotráfico ahora opera con “organizaciones que mueven recursos financieros, armas, rutas, tecnología y redes de corrupción”, que recurren a “violencia organizada y métodos de terror” para desafiar a las autoridades.

“Por eso debemos estar preparados frente al crimen organizado transaccional y a las amenazas del narcoterrorismo presente en Bolivia, con una respuesta firme, profesional y ajustada a la ley”, agregó.

También señaló que la coordinación internacional debe traducirse en “capacitación, inteligencia, tecnología, vigilancia y mejores mecanismos de coordinación”, y que Bolivia busca convertirse en “un socio confiable que contribuye a la seguridad regional”.

El presidente, además, aseguró que fue blanco de una “amenaza de muerte”, de la cual no dio más detalles, para supuestamente impedir su asistencia a un acto en el departamento amazónico de Pando, a raíz de la captura el fin de semana de “un miembro importante” de la organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC).

Asimismo, mencionó que en 11 meses de su Gobierno se logró capturar a “29 miembros de diferentes organizaciones criminales internacionales”, que fueron devueltos a sus países.

El Gobierno sostiene que varios de los crímenes reportados en las últimas semanas en el oriente y en la frontera con Brasil están relacionados con la disputa entre las organizaciones criminales brasileñas PCC y Comando Vermelho (CV) por el control de las rutas del narcotráfico en zonas bolivianas de la Chiquitania y la Amazonía.

Como parte del apoyo internacional, se prevé que la Policía Federal de Brasil instale una oficina en Bolivia y que se creen dos unidades de élite para enfrentar a las organizaciones criminales.

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