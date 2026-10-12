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Resumen

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una ceremonia en el Palacio de Gobierno de La Paz, el 5 de octubre de 2026. (Aizar RALDES / AFP)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una ceremonia en el Palacio de Gobierno de La Paz, el 5 de octubre de 2026. (Aizar RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes que próximamente se reunirá con los mandatarios de los países vecinos, comenzando esta semana con su homólogo chileno, José Antonio Kast, para construir un “escudo” de protección contra el crimen organizado.

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