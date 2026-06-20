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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla en una rueda de prensa, en La Paz, el 10 de junio de 2026. (Gabriel Márquez / EFE)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla en una rueda de prensa, en La Paz, el 10 de junio de 2026. (Gabriel Márquez / EFE)
/ Gabriel Márquez
Por Agencia EFE

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, anunció este sábado la imposición del estado de excepción en Boliviapara liberar las carreteras del país”, tras siete semanas de protestas y bloqueos de carreteras de sectores campesinos y afines al exmandatario Evo Morales, que exigen su renuncia.

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