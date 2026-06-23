El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo este martes que el bloqueo de carreteras “ha sido derrotado” y que el estado de excepción decretado el sábado continuará porque el país “se tiene que ordenar” para no repetir una situación como los cortes de rutas realizados durante más de un mes y medio por sectores que exigían su renuncia.

“El bloqueo ha sido derrotado, no puede retornar al país y lo que nos queda es construir, desarrollar un país donde todos los bolivianos se sientan con la oportunidad de crecer”, declaró Paz a los medios en La Paz.

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El mandatario también indicó que el “estado de excepción continúa” porque hay “muchas cosas que ordenar”.

“Bolivia se tiene que ordenar porque no se puede volver a repetir lo que ha ocurrido estos últimos 50 días y este estado de excepción es el instrumento legal que nos permite ordenar el país”, agregó.

Los bloqueos comenzaron el pasado 6 de mayo, liderados por la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), sumando luego el respaldo de sectores leales al expresidente Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia de Paz, que lleva siete meses de Gobierno.

El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, trece de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.

Tras siete semanas de conflicto y luego de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el sábado el estado de excepción para levantar los bloqueos, medida avalada un día después por el Legislativo.

Desde el sábado, agentes policiales y militares se desplegaron en distintas rutas para retirar el material usado para cerrar las vías.

Hacia la normalidad

Este martes el país ya no registra bloqueos, después de que en la víspera, los cocaleros afines a Morales, el último sector que quedaba movilizado, anunciaron una pausa en sus protestas.

Esto permitió restablecer los viajes por tierra desde lugares como la Terminal de Buses La Paz, que permaneció cerrada durante unos 50 días.

“Con la alegría de comunicarles que está de vuelta operativamente nuestra Terminal de Buses (...) Actualmente ya tenemos todas nuestras carreteras expeditas. Asimismo, tenemos nuestras salidas con normalidad”, dijo a EFE el director de esa terminal, Cristian Molina.

Según Molina, la afluencia de pasajeros aumenta poco a poco, ya que “muchas personas se están enterando recién” de que se reanudaron los viajes al interior.

Ninoska Sempértegui vive en la región andina de Oruro y contó a EFE que tuvo que esperar todo este tiempo para viajar a La Paz a visitar a su hija.

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“Estamos agradecidos de que las cosas estén volviendo a la normalidad. Claro que todavía hay algunas cosas que no están totalmente normales dentro de la ciudad por toda la escasez de productos que hay todavía”, comentó.

En los mercados populares de La Paz este martes se ven más productos a la venta, mientras que persisten las filas por combustible en algunas gasolineras, y en otras la venta avanza lentamente.

Paz aseguró que se tiene el combustible necesario, pero que previamente se realizan “controles de calidad” para evitar problemas como el que se tuvo a principios de año, con miles de vehículos dañados por gasolina en mal estado.

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Policías y militares bolivianos empezaron este sábado 20 de junio a levantar los bloqueos que desde inicios de mayo realizaron en carreteras troncales que conectan el occidente y el centro del país los sectores que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dentro del estado de excepción decretado esta madrugada. (EFE)

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