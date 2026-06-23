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Integrantes de la Policía de Bolivia patrullan durante un operativo de desbloqueo del Ejercito y la Policía de Bolivia, en Cochabamba, el 20 de junio de 2026. (Jorge Abrego / EFE)
Integrantes de la Policía de Bolivia patrullan durante un operativo de desbloqueo del Ejercito y la Policía de Bolivia, en Cochabamba, el 20 de junio de 2026. (Jorge Abrego / EFE)
/ JORGE ABREGO
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo este martes que el bloqueo de carreteras “ha sido derrotado” y que el estado de excepción decretado el sábado continuará porque el país “se tiene que ordenar” para no repetir una situación como los cortes de rutas realizados durante más de un mes y medio por sectores que exigían su renuncia.

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