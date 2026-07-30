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Resumen

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y el exmandatario, Evo Morales. (Aizar RALDES / AFP)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y el exmandatario, Evo Morales. (Aizar RALDES / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo este jueves que el exmandatario Evo Morales (2006-2019) debe presentarse ante la Justicia para aclarar sus presuntas “responsabilidades” en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio en el país.

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