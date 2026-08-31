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Resumen

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, junto a los nuevos mandos policiales designados, en La Paz, Bolivia. (Luis Gandarillas / EFE)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, junto a los nuevos mandos policiales designados, en La Paz, Bolivia. (Luis Gandarillas / EFE)
/ LUIS GANDARILLAS
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, posesionó este lunes de manera interina al nuevo alto mando de la Policía y encargó al nuevo comandante, Adrián Álvarez, combatir el “narcoterrorismo” y otros delitos que “amenazan a las familias” del país.

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