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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una conferencia de prensa sobre el sector de los hidrocarburos en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, el 31 de marzo de 2026. (AIZAR RALDES / AFP)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una conferencia de prensa sobre el sector de los hidrocarburos en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, el 31 de marzo de 2026. (AIZAR RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llamó este martes a dialogar a los sectores que desde la semana pasada realizan bloqueos de caminos y protestas callejeras contra las nuevas políticas económicas que proyecta el Gobierno, algunos incluso pidiendo su renuncia, para iniciar una etapa de “reconciliación”.

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