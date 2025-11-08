El presidente constitucional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, pronuncia un discurso este sábado, luego de su investidura en La Paz. Foto: EFE/ Luis Gandarillas
El presidente constitucional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, pronuncia un discurso este sábado, luego de su investidura en La Paz. Foto: EFE/ Luis Gandarillas
Rodrigo Paz Pereira: "El país que recibimos está devastado"
El presidente de Bolivia, , sostuvo este sábado que el país que recibe “está devastado” por la crisis y que el Gobierno saliente dejó una “economía quebrada”, con escasez, inflación y deuda, en su discurso tras ser investido como el .

“El país que recibimos está devastado, nos dejan una economía quebrada, con las reservas internacionales más bajas en 30 años, nos dejan la inflación, escasez, deuda, desconfianza”, sostuvo Paz ante los parlamentarios y delegaciones nacionales e internacionales invitadas a su investidura.

El nuevo presidente boliviano afirmó que les han dejado “un Estado paralizado, un monstruo burocrático incapaz de servir al pueblo”, con “filas interminables” de vehículos que buscan combustible, “mercados vacíos, salarios que no alcanzan”, aludiendo a la crisis económica que vive el país.

También señaló que los gobernantes salientes “dejan una nación cansada, dividida, endeudada, moral y materialmente”, con un déficit alto y empresas públicas “convertidas en botines políticos”.

“Nos dejan la peor crisis de las últimas cuatro décadas (...) Nos dejan con una deuda de 40.000 millones. Nos traicionaron y la traición se paga en Bolivia, porque es el costo que tienen los más humildes y vamos a defender a los más humildes”, advirtió.

Según Paz, las autoridades salientes “dejaron agujeros financieros imposibles de justificar” y “la corrupción se volvió el sistema y la mentira, la política de Estado”.

“Este es el país que nos dejaron. ¿Qué carajo nos hicieron con tanta bonanza? ¿Por qué hay gente, familias que no tienen qué comer el día de hoy, si éramos tan ricos con tanto gas y con el litio como futuro? Van a responder a la patria por la pobreza y necesidad de cada boliviano y cada boliviana”, insistió.

El político centrista manifestó que “si nos dejamos pobres, no tenemos por qué ser pobres” y que “todo presente y futuro es mejor que el pasado”.

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, saluda a su llegada a la plaza Murillo para su ceremonia de investidura en La Paz, el 8 de noviembre de 2025. Foto: AIZAR RALDES / AFP
El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, saluda a su llegada a la plaza Murillo para su ceremonia de investidura en La Paz, el 8 de noviembre de 2025. Foto: AIZAR RALDES / AFP
/ AIZAR RALDES

“Nosotros somos el presente y el futuro y vamos a superar ese pasado de desgracia y de indignidad que se ha generado para todos los bolivianos”, expresó.

Paz Pereira, nacido en Santiago de Compostela en 1967 por el exilio de sus padres, juró el cargo ante su vicepresidente, el expolicía , y ante los diputados y senadores electos en los recientes comicios generales que también inician este sábado una nueva legislatura.

El político fue elegido presidente en la inédita segunda vuelta realizada el pasado 19 de octubre, con un 54,96 % de los votos, frente a un 45,04 % logrado por su rival, el exmandatario conservador (2001-2002).

A la investidura de Paz asisten los presidentes de Argentina, Javier Milei; Chile, Gabriel Boric; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña, y Uruguay, Yamandú Orsi, además del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Además, participan la presidenta de las Cortes Generales y del Congreso de los Diputados de España, Francina Armengol, y la también española Teresa Ribera, vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea y representante de la Unión Europea (UE) en el acto.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló este miércoles 5 de noviembre la sentencia de diez años de prisión contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) y ordenó su "inmediata liberación" por el proceso conocido como 'golpe de Estado II', relacionado con la crisis política de 2019. (EFE)

