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Resumen

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en el Palacio de Gobierno de La Paz, el 31 de agosto de 2026. (Aizar RALDES / AFP)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en el Palacio de Gobierno de La Paz, el 31 de agosto de 2026. (Aizar RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Agencia AFP

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, solicitó este miércoles a la Fiscalía investigar un “posible atentado” contra su gobierno, tras las explosiones en una unidad militar que dejaron al menos nueve muertos y varias decenas de heridos la semana pasada.

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