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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla en una rueda de prensa junto a representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Santa Cruz, Bolivia, el 30 de julio de 2026. (Juan Carlos Torrejón / EFE))
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla en una rueda de prensa junto a representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Santa Cruz, Bolivia, el 30 de julio de 2026. (Juan Carlos Torrejón / EFE))
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes la reducción de sus ministerios, de catorce a doce, tras la eliminación de las carteras de Planificación del Desarrollo y de Turismo Sostenible, Cultura, Folclore y Gastronomía, para tener un Estado más “eficiente” y eliminar la “burocracia”.

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