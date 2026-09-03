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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, pronuncia un discurso en el Palacio de Gobierno de La Paz, el 31 de agosto de 2026. (Aizar RALDES / AFP)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, pronuncia un discurso en el Palacio de Gobierno de La Paz, el 31 de agosto de 2026. (Aizar RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo este jueves que fue “necesaria” la intervención de su Gobierno en la estatal petrolera YPFB y en el ente regulador de hidrocarburos para “acabar con la corrupción” y asegurar la provisión de combustibles, que ha sido irregular en las últimas semanas.

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