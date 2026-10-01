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El fiscal general interino Luis Montaño, en Santa Cruz, Bolivia, el 1 de octubre de 2026. (Fiscalía General del Estado de Bolivia / EFE)
El fiscal general interino Luis Montaño, en Santa Cruz, Bolivia, el 1 de octubre de 2026. (Fiscalía General del Estado de Bolivia / EFE)
/ Fiscalía General del Estado de Bolivia
Por Agencia EFE

El Gobierno de Bolivia desconoció este jueves la designación de Luis Montaño como fiscal general interino y sostuvo que la Asamblea Legislativa es la instancia que debe elegir a la nueva máxima autoridad del Ministerio Público, tras la detención de Roger Mariaca, acusado de liderar una “organización criminal” que protegía al narcotráfico.

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