El Gobierno de Bolivia desconoció este jueves la designación de Luis Montaño como fiscal general interino y sostuvo que la Asamblea Legislativa es la instancia que debe elegir a la nueva máxima autoridad del Ministerio Público, tras la detención de Roger Mariaca, acusado de liderar una “organización criminal” que protegía al narcotráfico.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, dijo a los medios que “no” reconoce la designación de Montaño porque “no se puede autonombrar” fiscal general interino.

“Será la Asamblea, de donde emerge el nombramiento del fiscal general, la que tendrá que decidir mañana (viernes) en una sesión que está convocada”, agregó.

Montaño dijo en una rueda de prensa que se procedió a su designación como fiscal general interino “para evitar un vacío legal y continuar con la institucionalidad” en el Ministerio Público y precisó que estará en el cargo hasta que el Legislativo elija al nuevo titular de la institución.

La Fiscalía General de Bolivia explicó en un comunicado que la designación busca garantizar la continuidad del Ministerio Público después de la detención de Mariaca y que, de acuerdo a las normas vigentes, la conducción debe recaer en el fiscal superior “con mayor antigüedad”, condición que cumple Montaño.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, dijo a los medios que Montaño, “de manera ilegal e ilegítima, está haciendo usurpación de funciones autodeclarándose como fiscal general”.

Galvez acusó a Montaño de supuestamente intentar “destituir” a los fiscales que están a cargo de las causas contra los detenidos en las últimas horas para obstaculizar estas investigaciones y advirtió con que podría ser detenido.

Mariaca fue detenido el miércoles, acusado por el Gobierno boliviano de presuntamente liderar una “organización criminal” que protegía al “narcoterrorismo” en el país.

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Su detención ocurrió dos días después de que el Gobierno de EE.UU. lo incluyera en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándoles de ser “corruptos” y de “socavar Gobiernos elegidos democráticamente”.

El Legislativo celebrará este viernes una sesión tras la detención del fiscal general, ante lo que la convocatoria califica como un hecho extraordinario y por razones de “urgencia institucional, prioridad parlamentaria y economía procesal”.

Además de Mariaca, fueron detenidas otras 13 personas, incluidos tres fiscales, y la Policía busca al exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo, quien fue candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de los exmandatarios Evo Morales y Luis Arce.

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Las autoridades de Bolivia investigan al fiscal general Roger Mariaca por lavado de dinero y narcotráfico, anunció este jueves 1 de octubre el gobierno tras su detención dos días después de que Estados Unidos cancelara su visa por supuestos vínculos con organizaciones criminales. (AFP)

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